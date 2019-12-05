Самые добрые люди страны: как прошел "Форум добрых дел"

Впервые в Украине провели "Форум добрых дел" 27 ноября. Фото: Институт развития гражданского общества им. Голды Меир.

Впервые в Украине состоялся "Форум добрых дел" в столичном "Шоколадном доме" 27 ноября. Инициированный Институтом развития гражданского общества имени Голды Меир, который основал Альберт-Лейзер Фельдман. Форум прошел при поддержке АО Банк-Альянс. Мероприятие началось в 13:00.

"Спикеров мы искали очень тщательно. К сожалению, у нас в стране люди делают добрые дела, но стесняются об этом говорить, потому мы хотим показать, что в Украине существует потребность добрых дел и о добрых делах надо говорить", - рассказала Татьяна Грабан, директор Института развития гражданского общества.

Мероприятие состояло из двух блоков. На первом "Добрые дела своими руками" спикеры представили свои волонтерские проекты. Среди них - Оксана Воропай, основательница Украинской Ассоциации Ручного Творчества, Наталья Ключник - исполнительный директор в Ассоциации сельских, поселковых советов и объединенных общин Украины, Ирина Редько - основательница благотворительной организации "Ангелы Одессы", Тамара Шевченко - основательница психолого-педагогического центра "РазУмейко ", Давид Пластер - общественный активист, руководитель общественной организации" Аномалия", Вячеслав Марков - декан факультета №4 (киберполиции) Харьковского национального университета внутренних дел, подполковник полиции, Тамара Тарнавская - президент "Общества защиты животных", журналистка и Римма Зюбина - актриса, телеведущая, общественная активистка.

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"На дискуссионную панель "Добрые дела своими руками" мы приглашаем людей, которые самостоятельно захотели и сделали добрые дела. Они открыли школы, помогают животным, тяжелобольным детям, старикам и для которых это является образом жизни", - говорит Татьяна Грабан.

В перерыве между блоками спикеры в неформальной обстановке общались и обменивались контактами для дальнейшего сотрудничества. Сюрпризом стало появление Галины Яблуновской, актрисы театра и кино, которая декларировала поэзию и произнесла речь.

На второй дискуссионной панели "Добрые дела, которые меняют мир" представители общественных организаций и благотворительных фондов рассказывали о своей работе. Среди них - Юлия Соколовская - Министр социальной политики Украины, Елена Дума - заместитель ФПУ "Профсоюзное наступление", председатель ОП "Родная Земля" Руслан Колесников - председатель Всеукраинского профсоюза участников боевых действий, волонтеров и членов их семей, Игорь Курус - директор Международного фонда Ивана Франка, Инна Силантьева - общественный деятель, основательница благотворительного фонда Инны Силантьевой, Иван Степурин - основатель общественной организации "Всемирное наследие Украины", Юлия Гершун - основательница Фонда "Развитие Одаренных детей", Яна Баранова, общественный деятель, Президент Союза "Золотой Век Украины".

"Вторая дискуссионная панель является более мощной, и на нее приглашены представители общественных организаций, благотворительных фондов, которые каждый день своей работой улучшают наш мир", - говорит Татьяна Грабан.

Мероприятие закончилось в 18:00. Выступающих не отпускали группы гостей, которые расспрашивали детали проектов и предлагали свою помощь в содействии добрым делам. Следующий Форум добрых дел состоится в марте 2019 года.

5 декабря во Львове состоится форум молодых лидеров, организованный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину". Его тема "Международная коалиция в поддержку Украины: как защитить и усилить единство".