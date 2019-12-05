Самые добрые люди страны: как прошел "Форум добрых дел"

 
Ексклюзивы
1/5
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 3717
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 6003
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19404
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6237
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 378
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3124
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1260
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1197
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1260
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 1080
Фото
Все фото
9
6
3
16
4
Опубликовали ужасные фото детской больницы
Опубликовали ужасные фото детской больницы
Без телефона не сможешь даже постирать белье - украинка рассказала о жизни и учебе в Манчестере
Без телефона не сможешь даже постирать белье - украинка рассказала о жизни и учебе в Манчестере
Героя Украины Меживикина признали непригодным для ВСУ – министр вмешался
Героя Украины Меживикина признали непригодным для ВСУ – министр вмешался
Наглый и истеричный: женщина спасла соболя
Наглый и истеричный: женщина спасла соболя
Как будет выглядеть сцена Евровидения-2020
Как будет выглядеть сцена Евровидения-2020
Видео
Все видео
Высшие полицейские чины Киева фигурируют в деле о фальсификации доказательств
Высшие полицейские чины Киева фигурируют в деле о фальсификации доказательств
Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса
Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса
Опрос показал, которая рождественская мелодия больше всего надоедает
Опрос показал, которая рождественская мелодия больше всего надоедает
На польском ТВ будут призывать посетить Украину
На польском ТВ будут призывать посетить Украину
Первый снег вызвал неудобства на дорогах Украины
Первый снег вызвал неудобства на дорогах Украины
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 6003
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 1926
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2322
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6237
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 972
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2019
1 Просмотров: 972
Моє майбутнє
Покійному Сашкові Шпаку на язик краще було не потрапляти. Якщо дасть кличку — то на все життя. Брюнет Сашко Костенко отримав псевдо в 10 класі, ...
четверг, 05 декабря 2019 14:29

Самые добрые люди страны: как прошел "Форум добрых дел"

  Комментировать
Самые добрые люди страны: как прошел &quot;Форум добрых дел&quot;
Впервые в Украине провели "Форум добрых дел" 27 ноября. Фото: Институт развития гражданского общества им. Голды Меир.

Впервые в Украине состоялся "Форум добрых дел" в столичном "Шоколадном доме" 27 ноября. Инициированный Институтом развития гражданского общества имени Голды Меир, который основал Альберт-Лейзер Фельдман. Форум прошел при поддержке АО Банк-Альянс. Мероприятие началось в 13:00.

"Спикеров мы искали очень тщательно. К сожалению, у нас в стране люди делают добрые дела, но стесняются об этом говорить, потому мы хотим показать, что в Украине существует потребность добрых дел и о добрых делах надо говорить", - рассказала Татьяна Грабан, директор Института развития гражданского общества.

Мероприятие состояло из двух блоков. На первом "Добрые дела своими руками" спикеры представили свои волонтерские проекты. Среди них - Оксана Воропай, основательница Украинской Ассоциации Ручного Творчества, Наталья Ключник - исполнительный директор в Ассоциации сельских, поселковых советов и объединенных общин Украины, Ирина Редько - основательница благотворительной организации "Ангелы Одессы", Тамара Шевченко - основательница психолого-педагогического центра "РазУмейко ", Давид Пластер - общественный активист, руководитель общественной организации" Аномалия", Вячеслав Марков - декан факультета №4 (киберполиции) Харьковского национального университета внутренних дел, подполковник полиции, Тамара Тарнавская - президент "Общества защиты животных", журналистка и Римма Зюбина - актриса, телеведущая, общественная активистка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Образование будущего: на форуме ICU обсудили, как нужно учиться в XXI веке

"На дискуссионную панель "Добрые дела своими руками" мы приглашаем людей, которые самостоятельно захотели и сделали добрые дела. Они открыли школы, помогают животным, тяжелобольным детям, старикам и для которых это является образом жизни", - говорит Татьяна Грабан.

В перерыве между блоками спикеры в неформальной обстановке общались и обменивались контактами для дальнейшего сотрудничества. Сюрпризом стало появление Галины Яблуновской, актрисы театра и кино, которая декларировала поэзию и произнесла речь.

На второй дискуссионной панели "Добрые дела, которые меняют мир" представители общественных организаций и благотворительных фондов рассказывали о своей работе. Среди них - Юлия Соколовская - Министр социальной политики Украины, Елена Дума - заместитель ФПУ "Профсоюзное наступление", председатель ОП "Родная Земля" Руслан Колесников - председатель Всеукраинского профсоюза участников боевых действий, волонтеров и членов их семей, Игорь Курус - директор Международного фонда Ивана Франка, Инна Силантьева - общественный деятель, основательница благотворительного фонда Инны Силантьевой, Иван Степурин - основатель общественной организации "Всемирное наследие Украины", Юлия Гершун - основательница Фонда "Развитие Одаренных детей", Яна Баранова, общественный деятель, Президент Союза "Золотой Век Украины".

"Вторая дискуссионная панель является более мощной, и на нее приглашены представители общественных организаций, благотворительных фондов, которые каждый день своей работой улучшают наш мир", - говорит Татьяна Грабан.

Мероприятие закончилось в 18:00. Выступающих не отпускали группы гостей, которые расспрашивали детали проектов и предлагали свою помощь в содействии добрым делам. Следующий Форум добрых дел состоится в марте 2019 года.

5 декабря во Львове состоится форум молодых лидеров, организованный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину". Его тема "Международная коалиция в поддержку Украины: как защитить и усилить единство".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Самые добрые люди страны: как прошел "Форум добрых дел"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
декабря

Первая студия Уолта Диснея была гаражом

Москва поддержала создание народной республики в Польше

Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов

Люди отовариваются и напиваються - отменили поправку конституции

Самое читаемое
Жители Донбасса готовятся &quot;порвать экономику Украины&quot;
Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины" 7 Просмотров: 63118
&quot;Нормандская встреча&quot;. Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление
"Нормандская встреча". Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление 2 Просмотров: 28210
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
 1 Просмотров: 23319
Какими были Карпаты в начале ХХ века - подборка фото
Какими были Карпаты в начале ХХ века - подборка фото
20
 Просмотров: 12753
Затянуло за несколько минут в мутную воду: мужчина погиб на глазах у сыновей
Затянуло за несколько минут в мутную воду: мужчина погиб на глазах у сыновей Просмотров: 11889
Общество
Октябрьский дворец отказал российской группе в концерте
Октябрьский дворец отказал российской группе в концерте Просмотров: 198
Европа или Россия: с кем хотят объединиться украинцы
Европа или Россия: с кем хотят объединиться украинцы Просмотров: 531
Сын британского миллионера 21 год живет на улице
Сын британского миллионера 21 год живет на улице Просмотров: 855
Молодежь должна быть привлечена к мирному процессу - посол
Молодежь должна быть привлечена к мирному процессу - посол Просмотров: 63
Суд РФ вынес жесткий приговор крымскому активисту
Суд РФ вынес жесткий приговор крымскому активисту Просмотров: 135
Больше всего комментируют
7
Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины"
5
Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса
3
Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти – Вятрович предупредил об опасности
3
Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов
2
Тесть Зеленского стал помощником "слуги народа"
Голосов: 47349
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua