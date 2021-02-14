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воскресенье, 14 февраля 2021 15:44

Самолет Козака прилетел в ОАЭ перед Зеленским

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Самолет Козака прилетел в ОАЭ перед Зеленским
Тарас Козак - партнет братьев Медведчуков. Фото zik.ua

Самолет народного депутата от ОПЗЖ и владельца опальных телеканалов Тарас Козак вылетел в Объединенные Арабские Эмираты незадолго до прибытия президента Владимира Зеленского.

12 февраля самолет Gulfstream G450, которым пользуется Козак, вылетел из Минска и приземлился в аэропорту Абу-Даби. Об этом написал журналист Схем Михаил Ткач в Facebook.

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в ОАЭ с официальным визитом 13 февраля. Глава государства 14 и 15 февраля проведет встречи для углубления сотрудничества между двумя странами и подписание ряда документов.

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2 февраля Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Тараса Козака и его телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK через финансирование из России. После этого телеканалы начали отключать от эфира, а депутаты от ОПЗЖ инициировали импичмент Зеленского.

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