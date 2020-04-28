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вторник, 28 апреля 2020 13:21

Самолет из Майами: украинских детей вернули с обучения в США

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Самолет из Майами: украинских детей вернули с обучения в США
Эвакуация украинцев: детей вернули с обучения в США. Фото: unsplash.com

Самолет рейса Майами - Киев встретили в аэропорту "Борисполь". На борту были 259 эвакуированных граждан. Из них 119 - дети. Это ученики, которые там учились по разным программам.

Самолетом из Майами прибыли украинцы из многих штатов Америки, сообщают в Госпогранслужбе. Половина пассажиров - дети до 17 лет. Большинство поехали в Штаты по программе Future Leaders Exchange Program. Это программа обмена для будущих лидеров. В США они жили в других семьях и учились в течение года, но из-за эпидемии вернулись раньше.

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После приземления всем пассажирам был проведен температурный скрининг, жалоб на здоровье ни у кого не було. Все, кто вернулся в Украину, должны пройти обязательную обсервацию 14 дней. Это они могут сделать в специально выделенных на это гостиницах и санаториях. Или самоизолироваться дома. Последнее сейчас возможно при условии регистрации в приложении "Действуй дома".

Украина может избежать пика заболевания коронавирус. Такой сценарий реальный, если люди будут придерживаться рекомендаций и плана, который разработало Министерство здравоохранения. Об этом на пресбрифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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