Салаты из микрозелени и смузи из пророщенной пшеницы - как это будет влиять на наше здоровье 29 января

Напомнит о себе боль в правом подреберье. Вернитесь к диетическому питанию. Фото: pixabay.com

29 января побалуйте себя вкусненьким. Изнурительные диеты сейчас начинать не следует. Лучше больше времени проводите в спортзале. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Организм истощен, нуждается в поддержке, - говорит астрологиня. - Не опустите случаю подпитать себя витаминами. Особенно полезными будут салаты из микрозелень и смузи из пророщенной пшеницы. Напомнит о себе боль в правом подреберье. Вернитесь к диетическому питанию. Не игнорируйте боли в груди. Вы принимаете все близко к сердцу. Попейте успокоительное".

Овен

Будет наблюдаться тенденция к понижению артериального давления. Гипотоникам необходимо поддерживать организм в здоровом тонусе.

Телец

Не допускайте обезвоживания организма. Промывайте почки. Вечером позвольте себе дольше полежать в теплой ванне.

Близнецы

Начинать курс лечения зубов не время. Слабо будут действовать обезболивающие. Стоит отложить и протезирование зубов. Вас не будут удовлетворять результаты.

Рак

Будут беспокоить заболевания соматического характера. Лучшим лекарством будет хорошее настроение. Удерживайте внутреннее равновесие.

Лев

Усильте уход за кожей рук. Она будет слишком уязвимой в этот день. Избегайте непосредственного контакта рук со средствами бытовой химии.

Дева

Отложите проведение операций на ногах. Стимулируйте отток крови из вен в конце дня. Носите удобную обувь на невысоком каблуке.

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Весы

Берегите глаза от загрязнения. Не провоцируйте появления конъюнктивита. Плановые операции на органах зрения лучше перенести.

Скорпион

Перегружать желудок не следует. Впоследствии лишних килограммов избавиться будет нелегко. Попробуйте вегетарианскую кухню.

Стрелец

Будут беспокоить гормональные нарушения. Внимания потребуют поджелудочная и щитовидная железы. Может задерживаться начало цикла у женщин.

Козерог

Усильте уход за волосами. Они потребуют дополнительного увлажнения и подкормки. Не желательно его в этот период стричь и красить.

Водолей

Ухудшается водно-солевой обмен. Следите за своевременным выведением жидкости из организма. Избегайте появлению отеков. Особенно в период беременности.

Рыбы

Откажитесь от продуктов, которые раздражают слизистую желудка. Воздержитесь от употребления алкогольных напитков. Не провоцируйте появление язвенных процессов.

Астрологиня рассказала, чем порадует последняя неделя января и почему это время такое важное для каждого.