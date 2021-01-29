Салаты из микрозелени и смузи из пророщенной пшеницы - как это будет влиять на наше здоровье 29 января

 
Ексклюзивы
1/5
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 8217
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 297
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 90
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 3177
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Просмотров: 738
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
Просмотров: 801
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Просмотров: 288
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
Просмотров: 2385
Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси
Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси
Просмотров: 243
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
Просмотров: 360
Фото
Все фото
3
5
11
5
5
Они под угрозой вымирания - обнаружили новый вид китов
Они под угрозой вымирания - обнаружили новый вид китов
&quot;Искать своих и не учить язык&quot; - украинка назвала главные ошибки эмигрантов
"Искать своих и не учить язык" - украинка назвала главные ошибки эмигрантов
Бесплатные фрукты и кастрюли на развес – что удивляет в польских супермаркетах
Бесплатные фрукты и кастрюли на развес – что удивляет в польских супермаркетах
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
В Украине построят плавучий госпиталь: показали макет
В Украине построят плавучий госпиталь: показали макет
Видео
Все видео
Показали смешное видео, как слонята радовались внезапном снегопаду
Показали смешное видео, как слонята радовались внезапном снегопаду
Pornhub будет бороться с экологическим кризисом
Pornhub будет бороться с экологическим кризисом
Сняли фильм на основе воспоминаний людей, переживших геноцид
Сняли фильм на основе воспоминаний людей, переживших геноцид
"1+1" снял все страйки с украиноязычного YouTube канала Geek Journal
"1+1" снял все страйки с украиноязычного YouTube канала Geek Journal
Родились трое медвежат - в Украине это редкость
Родились трое медвежат - в Украине это редкость
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
3 Просмотров: 1728
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 297
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
2 Просмотров: 1116
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 387
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 216
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 января 2021
Просмотров: 432
Дуня
— Ох, Юро! Велике горе мене посітило! — голос 97-річного Олександра Микитовича тремтить. — Померла моя жінка. Я кидаю справи і ...
пятница, 29 января 2021 10:52

Салаты из микрозелени и смузи из пророщенной пшеницы - как это будет влиять на наше здоровье 29 января

  Комментировать
Салаты из микрозелени и смузи из пророщенной пшеницы - как это будет влиять на наше здоровье 29 января
Напомнит о себе боль в правом подреберье. Вернитесь к диетическому питанию. Фото: pixabay.com

29 января побалуйте себя вкусненьким. Изнурительные диеты сейчас начинать не следует. Лучше больше времени проводите в спортзале. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Организм истощен, нуждается в поддержке, - говорит астрологиня. - Не опустите случаю подпитать себя витаминами. Особенно полезными будут салаты из микрозелень и смузи из пророщенной пшеницы. Напомнит о себе боль в правом подреберье. Вернитесь к диетическому питанию. Не игнорируйте боли в груди. Вы принимаете все близко к сердцу. Попейте успокоительное".

Овен

Будет наблюдаться тенденция к понижению артериального давления. Гипотоникам необходимо поддерживать организм в здоровом тонусе.

Телец

Не допускайте обезвоживания организма. Промывайте почки. Вечером позвольте себе дольше полежать в теплой ванне.

Близнецы

Начинать курс лечения зубов не время. Слабо будут действовать обезболивающие. Стоит отложить и протезирование зубов. Вас не будут удовлетворять результаты.

Рак

Будут беспокоить заболевания соматического характера. Лучшим лекарством будет хорошее настроение. Удерживайте внутреннее равновесие.

Лев

Усильте уход за кожей рук. Она будет слишком уязвимой в этот день. Избегайте непосредственного контакта рук со средствами бытовой химии.

Дева

Отложите проведение операций на ногах. Стимулируйте отток крови из вен в конце дня. Носите удобную обувь на невысоком каблуке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кому стоит налегать на киви, чеснок и петрушку - медицинский гороскоп на 28 января

Весы

Берегите глаза от загрязнения. Не провоцируйте появления конъюнктивита. Плановые операции на органах зрения лучше перенести.

Скорпион

Перегружать желудок не следует. Впоследствии лишних килограммов избавиться будет нелегко. Попробуйте вегетарианскую кухню.

Стрелец

Будут беспокоить гормональные нарушения. Внимания потребуют поджелудочная и щитовидная железы. Может задерживаться начало цикла у женщин.

Козерог

Усильте уход за волосами. Они потребуют дополнительного увлажнения и подкормки. Не желательно его в этот период стричь и красить.

Водолей

Ухудшается водно-солевой обмен. Следите за своевременным выведением жидкости из организма. Избегайте появлению отеков. Особенно в период беременности.

Рыбы

Откажитесь от продуктов, которые раздражают слизистую желудка. Воздержитесь от употребления алкогольных напитков. Не провоцируйте появление язвенных процессов.

Астрологиня рассказала, чем порадует последняя неделя января и почему это время такое важное для каждого.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Салаты из микрозелени и смузи из пророщенной пшеницы - как это будет влиять на наше здоровье 29 января». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
января

Официантка выиграла $35 млн на игровом автомате

Пророссийские активисты подняли восстание в Киеве

Бой под Крутами: юнкера и студенты задержали в 10 раз больше войско врага

Последняя королева Гавайев попыталась бросить вызов США

Генерал-лейтенант МВД получил пожизненное заключение

15 человек погибли при пожаре

Самое читаемое
Елена Шевченко умерла после операции
Елена Шевченко умерла после операции 1 Просмотров: 30538
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
15
 Просмотров: 24534
Показали шокирующие фото российского концлагеря в оккупированном Донецке
Показали шокирующие фото российского концлагеря в оккупированном Донецке
19
 Просмотров: 13779
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
5
 Просмотров: 13716
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
5
 Просмотров: 13411
Общество
Для украинцев увеличили нормы излучения: почему и как это повлияет на здоровье
Для украинцев увеличили нормы излучения: почему и как это повлияет на здоровье Просмотров: 27
Они под угрозой вымирания - обнаружили новый вид китов
Они под угрозой вымирания - обнаружили новый вид китов
3
 Просмотров: 135
Новая социальная реклама против электронных сигарет стимулирует курить – эксперты
Новая социальная реклама против электронных сигарет стимулирует курить – эксперты Просмотров: 90
Предельная цена на газ для населения: эксперт объяснил опасность
Предельная цена на газ для населения: эксперт объяснил опасность
 Просмотров: 216
"Горячее стало после "огненного" Крещения" - капеллан вспомнил кровавые дни на Майдане
"Горячее стало после "огненного" Крещения" - капеллан вспомнил кровавые дни на Майдане Просмотров: 81
Больше всего комментируют
3
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
3
ОАСК отменил новое украинское правописание
2
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
2
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
2
Второй срок Зеленского: Ермак назвал условия
Голосов: 55013
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть