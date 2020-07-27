Сайт Зеленского возобновил работу после сбоя

Сайт президента был недоступен с 15.00. Фото: Reuters

Официальное интернет-представительство президента Украины Владимира Зеленского возобновило работу после многочасового сбоя.

По состоянию на 17:00 сайт доступен для посетителей и содержит актуальные материалы о деятельности главы государства. Об этом сообщает Радио Свобода.

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"Служба технической поддержки Офиса президента выясняет причины сбоя", - отметила председатель Департамента информационной политики Офиса президента Ирина Победоносцева.

При попытке зайти на вебресурс президента Украины пользователям выдает ошибку. С 15:00 на главной странице президента появляется сообщение "не удается получить доступ к сайту". С 1 по 21 июля хакеры осуществили 14 кибератак на официальные государственные страницы, значительная часть DDos-атак была направлена ​​на Офис президента.