Сайт СБУ возобновил работу

Официальный сайт СБУ не работал в течение часа. Фото: Reuters

Официальный сайт Службы безопасности Украины, который перестал работать сегодня около 17:34, возобновил работу.

Так, сайт спецслужбы не работал, по меньшей мере в течение часа. Об этом сообщает Еспресо.TV.

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В пресс-службе СБУ сбой в работе сайта не комментируют.

Ранее сообщалось, что официальное интернет-представительство президента Украины Владимира Зеленского возобновило работу после многочасового сбоя. Сайт был недоступен с 15:00. При переходе на главную страницу президента появлялось сообщение "не удается получить доступ к сайту".