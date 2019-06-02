Саакашвили рассказал, на кого обижен

Экс-главы Одесской ОГА Саакашвили: "Порошенко мне многое обещал и не выполнил". Фото: Прямой

Экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили не обижен на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

"Я не обижен на Авакова. Я обижен на Порошенко. Потому что с ним у меня были личные отношения и Порошенко мне много чего обещал. Полномочия, финансирование", – заявил Саакашвили в интервью ТСН.

По его словам, Порошенко обещал дорогу Одесса-Рени, центр административных услуг, открытое таможенное пространство, новых людей, изменить законодательство.

"Он мне солгал! С Аваковым у меня не было таких отношений. Аваков мне никогда ничего не обещал. Реально, что было, - у меня был конфликт с правительством и системой", - пояснил политик.

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В июле 2017 года в то время президент Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины. По словам генпрокурора Юрия Луценко, Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования. В сентябре 2017 года Саакашвили в сопровождении сторонников и некоторых украинских политиков пересек государственную границу из Польши в Украину. Тогда суды подтвердили обвинения пограничников в том, что он незаконно пересек границу. 12 февраля 2018 года Саакашвили по процедуре реадмиссии был передан Польше. Для него существует ограничение во въезде в Украину сроком до 2021 года. 28 мая президент Украины Владимир Зеленский исключил из указа своего предшественника Порошенко от 26 июля 2017 года положение об утрате Саакашвили гражданства Украины. 29 мая Саакашвили вернулся в Украину, после чего заявил, что не будет принимать участия в выборах в ВР, но поспособствует обновлению политического класса в Украине.