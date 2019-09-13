С завтрашнего дня в Украине будет холодно

Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт. Фото: Facebook

14 сентября в Украине существенно похолодает.

В западных областях, на севере, на северо-востоке, в большинстве центральных областей ожидается максимально + 17 + 23 градуса, пишет метеоролог Наталья Диднеко в Facebook.

Небольшие дожди пройдут на Западе, Севере и в Центре. До конца суток 14-го сентября может иди дождь в Одесской и Харьковской областях.

"В южной части и на Востоке еще удержится сухая теплая погода с дневной температурой воздуха +24+28 градусов. Ветер будет уже северо-западным и порывистым, иногда даже сильным, до 15-18 м/с", - пишет Диднеко.

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В Киеве ночью и завтра утром пройдет дождь, днем ​​в субботу прояснит, в воскресенье - без существенных осадков. В течение 14-15 сентября предполагается около +20 градусов.

В понедельник потеплеет до +23+24 градусов. Во вторник похолодает до +20 градусов.

В пятницу, 13 сентября, утреннее солнце днем ​​закроет облака. Вечер также будет мрачным, но без осадков. Температура +27° С днем, +19°С - вечером.