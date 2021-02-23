С Украиной поделятся излишками Covid-вакцины

Украине передадут дополнительную вакцину от коронавируса. Фото: Reuters

Литва поделится с Украиной излишками вакцины от коронавируса.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Задача каждого правительства - защитить своих людей. И я так понимаю, что литовское правительство эффективно справляется с ним.

Мы будем благодарны, когда Украина сможет получить доступ к дополнительным вакцин", - добавил глава МИД Украины.

Американка Фрэн Голдман провела несколько недель, разговаривая по телефону с местным отделом здравоохранения, прежде чем смогла назначить вакцинацию от коронавируса. Когда 90-летняя женщина проснулась и обнаружила 25 см снега на дороге, то поняла, что у нее есть только 2 варианта - перенести вакцинацию или пройти пешком 10 км в обе стороны. Выбрала 2-е.