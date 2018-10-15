С сегодняшнего дня водителей начнут штрафовать за превышение скорости

С 15 октября патрульные начнут наказывать за превышение скорости. Фото: Opinion

Начиная с понедельника, 15 октября, патрульные начнут штрафовать водителей за превышение скорости.

Использовать приборы для измерения скорости TruCam правоохранители начали еще 8 октября, однако до сих пор только устно предупреждали нарушителей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции в Facebook.

В то же время, следить за скоростью движения патрульные будут только на дорогах со знаками, которые сообщают о фото- видеофиксации нарушений. Кроме того, в местах фиксации нарушений скоростного режима будут стоять служебные транспортные средства с включенными маячками синего цвета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скорость 80 км/ч разрешили: назвали список улиц

В полиции также опубликовали список, где будут использовать устройства TruCam в Украине.

Патрульные стоят с радарами на опасных участках дорог международного значения и в местах с высоким уровнем аварий. Превышение скорости более чем на 20 км/ч обойдется штрафом в 255 грн. На 50 км/ч - это 510 грн.