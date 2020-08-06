С начала года Украина импортировала более 9 млрд кубометров газа

Оператор ГТС Украины протранспортував 9,2 млрд куб. м газа из Европы в Украину. Фото: Reuters

В период с января по июль 2020 году Украина импортировала 9,2 млрд куб. м газа из Европы.

По сравнению с соответствующим периодом 2019 года, это на 21% больше. Об этом сообщает пресс служба Оператора ГТС Украины.

"За 7 месяцев 2020 Оператор ГТС Украины протранспортував 9,2 млрд куб. м газа из Европы в Украину по заказу своих клиентов. Это на 21% (на 1,6 млрд куб. М) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это также на 48% превышает средний показатель в 2016-2019 годах ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, импорт из Словакии составил 5,4 млрдкуб.м за 7 месяцев 2020 (+ 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Из Венгрии протранспортировала 2,7 млрд куб. м (+ 26%), из Польши - 1,1 млрд куб. м (+ 33%).

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"В июле месяце 2020 году в Украину было импортировано 2,1 млрд куб. м природного газа, что на 9% (или 183 млн куб. м) больше импортных объемы июле 2019. Вместе с тем, это на 18% (или 320 млн куб. М) больше, чем в июне 2020 года. Более того, с начала августа суточные объемы транспортировки газа из европейских стран в Украину резко выросли еще на 55% и достигли нового исторического рекорда по этому направлению - 107 млн ​​куб м ", - говорится в сообщении.

Суточный объем импорта газа в Украину из Евросоюза достиг рекордного уровня с 2014 года. Украина начала импортировать из Евросоюза по 70 млн. Куб. м газа в сутки. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда Украина поставляла газ Россия.