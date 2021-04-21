С красной зоны вышла очередная область

Завтра Черновицкая область выйдет из красной зоны. Фото: dw.com

С 22 апреля Черновицкая область переходит в желтый уровень эпидемической опасности.

Такое решение было принято на заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает министр КМУ Олег Немчинов.

"С 00:00 22 апреля в регионе отменяются ограничения красной зоны и начинают действовать предусмотренные для желтого уровня", - говорится в сообщении.

По словам государственного санврача Виктора Ляшко, благодаря карантину на Буковине стабилизировались показатели, из-за которых область ранее попала в красную зону. Речь идет о коэффициенте больных, загруженности коек с кислородом, динамике уровня госпитализаций.

За последние сутки в Украине обнаружили 12 162 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 обнаружили в 1974118 украинский. Умерли 40 796 пациентов, из них 429 - за последние сутки. Выздоровели 1514472 пациенты.