С 2021 года изменятся правила въезда в ЕС для украинцев

Украинцы должны будут платить за въезд в ЕС. Фото: ЗИК

С 2021 года украинцы должны будут предварительно получать разрешение на поездку в страны Евросоюза.

Со следующего года ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS). Это будет означать изменения в условиях безвизовых поездок в ЕС для граждан третьих стран – Украины, Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, США и Японии, сообщает в Facebook Миссия Украины в Европейском Союзе.

С 2021 года перед поездкой в ​​Европейский Союз украинцы должны будут:

– подать онлайн-заявку для получения разрешения на пересечение границы: этот процесс займет несколько минут, если у правоохранительных органов не будет возражений;

– каждая заявка стоит 7 евро комиссии, для людей до 18 лет и старше 70 лет – бесплатно;

– разрешение будет действительно в течение 3 лет или до завершения действия проездного документа – то есть его не придется получать перед каждой поездкой.

Предварительная авторизация позволит Евросоюзу заблаговременно идентифицировать лиц, которые могут представлять миграционную/безопасностную угрозу, и значительно повысит безопасность внешних границ ЕС.

Новая система позволит существенно уменьшить количество отказов во въезде в ЕС непосредственно при пересечении границы.

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Инициативу создания ETIAS выдвинули в апреле 2016 года, а осенью 2018-го ЕС одобрил необходимые законодательные решения.