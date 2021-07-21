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среда, 21 июля 2021 17:02

С 1 сентября в Украине будут выдавать биометрические права: кто их получит

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С 1 сентября в Украине будут выдавать биометрические права: кто их получит
В сентябре биометрические удостоверения получат лица, которые нуждаются в дополнительной защиты. Фото: mi100.info

В Украине будут выдавать биометрические удостоверения лицам, нуждающимся в дополнительной защите. С 1 сентября начнется выдача соответствующих документов.

Постановление об оформлении и выдаче документов, удостоверяющих личность, нуждающуюся в дополнительной защите, правительство приняло сегодня во время очередного заседания, сообщает пресс-центр МВД.

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Лицо, требующее дополнительной защиты, это человек, не являющийся беженцем, но нуждающийся в защите, поскольку вынужден был прибыть в Украину или остаться в Украине из-за угрозы жизни.

До завершения работ по обеспечению территориальных органов ДМС ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи биометрического удостоверения, такие документы могут оформляться без бесконтактного электронного носителя.

При таком условии не биометрическое удостоверение, оформленное и выданное на основании документов, представленных до 1 сентября 2021 года, будет действовать в течение срока, на который его выдали.

Правительство хочет ускорить изготовление паспортов. Документ будут делать до трех дней. В Киеве будут изготовлять паспорта за один день: сегодня оформили, завтра получили. Для областных центров это будет три рабочих дня, потому что быстрее логистика не успевает.

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