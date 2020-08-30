С 1 сентября роженицам будут давать деньги

Со следующей недели заработает механизм монетизации "пакете малыша". Фото: Reuters

С 1 сентября 2020 начинает работать новый механизм получения денежной компенсации единовременного пособия пакет малыша.

Так, вместо одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" после окончания их в регионах будет предоставляться денежная помощь. Об этом сообщает пресс служба Министерства социальной политики.

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"Отныне у родителей есть право выбирать, что для их малыша необходимо: нужен ли им одежду, если в них уже есть дети, особенно дети, которые имеют маленькую разницу в возрасте, или если ребенок имеет аллергию и ей не подходят средства, предусмотренные в натуральной форме пакета ", - отметили в министерстве.

Компенсацию стоимости пакета малыша в размере 5 тыс. грн родителям начислять через Приватбанк. После рождения ребенка и в течение 12 месяцев родителям необходимо обратиться в банк и заключить договор об открытии счета со специальным режимом использования и социальной карты.