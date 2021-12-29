Ряд цифровых документов в "Дії" приравняли к их бумажным аналогам

Закон про режим paperless позволяет гораздо быстрее оцифровывать документы. Фото: diia.gov.ua

Водительские права, техпаспорт и студенческий в "Дії" теперь на одном уровне с бумажными документами.

Сегодня Кабмин принял два постановления, сообщил 29 декабря министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Украина становится мировым лидером по цифровым документам. С 2019-го документы были действительны в рамках экспериментальных проектов и удачно себя зарекомендовали. Студенты без проблем путешествовали со студенческим в "Дії". За это время сформировали 751 тыс. э-студенческих. А также 4,4 млн водительских и 4,2 млн техпаспортов", - написал он.

Благодаря принятому закону о режиме paperless, в Украине появилось понятие электронных документов.

"Мы сделали первый большой шаг по внедрению электронных документов в августе, когда запустили цифровые паспорта. Постепенно все важные для украинцев документы будут доступны в приложении", - добавил Федоров.

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В приложении "действие" появятся две новые функции. В частности, PhotoID и опрос. Чтобы принять участие в бета-тестировании новых функций необходимо перейти по ссылке.