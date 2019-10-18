Рябошапка уволил прокуроров, которые не подали заявки на переаттестацию. Фото: Liga.net

Генпрокурор Руслан Рябошапка уволил более 20 прокуроров, отказавшихся проходить переаттестацию.

Как отмечается, заявки на переаттестацию уже подали 96% сотрудников прокуратуры. Об этом Рябошапка сообщил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

"По состоянию на утро 16 октября подали заявления 96% прокуроров. Я разговаривал с несколькими руководителями структурных подразделений, почему некоторые из работников не подали заявление. Они сомневаются, что пройдут проверку на добропорядочность. По результатам только вчерашнего дня я подписал более 20 приказов об увольнении из органов прокуратуры", - подчеркнул он.

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По словам Рябошапки, процесс реформирования Генеральной прокуратуры Украины планируют завершить до 1 января 2020 года.

"Наша общая логика: до Нового года идет процесс реформирования Генеральной прокуратуры. Мы ожидаем, что с 1 января этот процесс будет закончен. Будет Офис Генерального прокурора в новом формате будет работать, как это предусмотрено законом. Где-то три месяца нам надо будет на областной и региональный уровни и еще после этого три-четыре месяца - на местные прокуратуры ", - рассказал Рябошапка.

23 сентября президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон об изменениях в системе прокуратуры. Документ предлагает переименовать Генеральную прокуратуру на Офис генерального прокурора. Региональные и местные отделения станут областными и окружными. Национальная академия прокуратуры Украины станет Тренинговым центром. Также Зеленский предлагает ликвидировать военную прокуратуру. Уменьшить общее количество работников ведомства - с 15 0тыс. до 10. Все прокуроры будут проходить переаттестацию.