Рябошапка объяснил, почему Коломойского не экстрадируют

Коломойский остается гражданином Украины. Фото: ВВС

Украина не станет выдавать олигарха Игоря Коломойского, даже если получит запрос на экстрадицию.

Он является гражданином Украины, а украинское законодательство запрещает выдачу своих граждан, сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает Укринформ.

"Я, честно говоря, исключаю возможность экстрадиции гражданина Украины в другую страну, потому что Конституция запрещает выдачу граждан Украины другим государствам. Неважно, Коломойский это или любой другой человек", - сказал Рябошапка.

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На замечание журналиста о том, что Коломойский является гражданином не только Украины, генпрокурор ответил, что Украина признает его своим гражданином.

У родной сестры миллиардера Игоря Коломойского Ларисы Черток нашли виллы в Швейцарии и яхты на Лазурном Берегу. В то же время, у нее с мужем нет бизнеса, чтобы все это заработать.