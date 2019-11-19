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вторник, 19 ноября 2019 16:23

"Руководителя Укрэксимбанка Гриценко обвиняют в том, что он хорошо делал свою работу" - Голобуцкий

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&quot;Руководителя Укрэксимбанка Гриценко обвиняют в том, что он хорошо делал свою работу&quot; - Голобуцкий

Исходя из того, что обнародовала прокуратура, председателя правления Укрэксимбанка Александра Гриценко обвиняют в том, что он делал свою работу.

Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Александр Голобуцкий.

"История такая: суд арестовывает активы, которыми был обеспечен кредит от госбанка, выданный Курченко. Новоназначенный глава госбанка, видя, что кредит проблемный и не обслуживается, обращается в тот же суд с просьбой снять арест, чтобы погасить долг перед банком. Суд соглашается снять арест. Долг погашается за счет денег со счетов компаний, которые были под залогом. Сами компании переходят под опеку Агентства по розыску активов, полученных коррупционным путем. Лично я вижу здесь хорошую работу топ-менеджера банка, задачей которого является заботиться о, собственно, вверенном ему банке и делать все возможное, чтобы вернуть деньги этого банка — обращаться в суд, например", - подчеркнул он.

Голобуцкий напомнил, что банк государственный, то есть Гриценко по сути заботится о госимуществе.

"А прокурор Кулик утверждает, что обращение в суд с просьбой сделать хоть что-нибудь, чтобы банк мог вернуть свои деньги, — преступление. Может это такой хитрый план, чтобы снизить нагрузку на суды? Ну, мол, нужно дать людям понять, что любое их обращение в суд может быть признано преступлением. И за решение судьи отвечает не судья, а истец. Или, возможно, это попытка взять под контроль еще один госбанк?", - написал политолог.

Как отметил Голобуцкий, в Украине четыре крупных госбанка. Вместе госбанки контролируют 54,2% всех чистых активов и 62,6% всех депозитов населения в стране.

"Крупнейший, конечно, Приват — его возвратом Коломойский занимается отдельно, как в судах, так и менее чистыми методами, типа маски-шоу в главном офисе и пикетов сотрудников. Остается Газбанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк. Правление Укргазбанка с прошлого года ходит под обвинением в хищении. Главный обвиняемый — экс-руководитель учреждения Алексей Омельяненко, но расследуется и ряд других эпизодов хищения. Руководителя Укрэксимбанка привлекают по надуманному обвинению. Банк уже заявил, что Гриценко будет уволен на ближайшем заседании набсовета. Кого назначат на его место — пока неясно. На этом фоне особенно интересно выглядит борьба за кресло главы Ощадбанка, ведущаяся уже несколько месяцев. В августе Андрея Пышного переизбрали на место предправления банка. Но конкурс, предусмотренный законом, так и не состоялся. Теперь НБУ требует отменить переизбрание", - отметил он.

По словам политолога, финальный штрих, объясняющий все эти кадровые брожения — все четыре госбанка готовятся к приватизации.

"Несложно понять, что лояльное руководство может очень пригодиться тому, кто планирует эти банки купить. Будет ли это Коломойский, или же его интересует только Приватбанк, а для остальных государственных банков подберут других собственников, будет видно в ближайшее время. Борьба за контроль над банковской системой Украины продолжается", - резюмировал Голобуцкий.

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