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четверг, 06 июня 2019 12:20

Руководителя полиции Киевщины после убийства ребенка перевели на Донбасс

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Руководителя полиции Киевщины после убийства ребенка перевели на Донбасс
Дмитрий Ценов возглавил полицейских в зоне ООС. Фото: Facebook

Бывшего начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова назначили председателем полицейских в составе операции Объединенных сил.

Его отстранили в связи с убийством ребенка, написал в Facebook первый заместитель председателя Нацполициы Вячеслав Аброськин.

Сам Ценов попросил отправить его в "горячую" точку на Донбассе.

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"Сегодня утром командующему ООС генералу Александру Сирскому представил нового руководителя полицейских сил в зоне проведения Операции объединенных сил генерала Дмитрия Ценова. В составе сил ООС на постоянной основе несут службу более тысячи сотрудников Национальной полиции Украины. Основная задача - выявление террористов, изъятие оружия и взрывчатки, обеспечение общественного порядка", - отметил Аброськин.

31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 2 правоохранителей - Иван Приходько и Владимир Петровец - "пристреливали" ружье, одна пуля попала во двор, где играл 5-летний Кирилл Тлявов.

Ребенка доставили с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутримозгового гематомой и переломом височной кости в реанимационное отделение Переяслав-Хмельницкой центральной больницы.

В понедельник, 3 июня, ребенок умер.

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