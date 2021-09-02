Ругалась по-русски: местная жительница набросилась на мэра Черновцов

После инцидента мэр объявил перерыв. Фото: скриншот с видео

В Черновцах женщина набросилась на мэра Романа Кличука. Она громко ругалась на него и местных депутатов.

Инцидент произошел во время сессии горсовета. Когда депутаты обсуждали вопрос, местная жительница внезапно выбежала из дверей сессионного зала, сообщает УНИАН.

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Женщина подбежала к президиуму, за которым сидел мэр Кличук и секретарь горсовета Марина Кирилюк. Неразборчиво кричала что-то на русском языке, вела себя неадекватно и махала перед мэром бумажками.

Нардепы пытались узнать у нее, что произошло, однако ответа не было. Из помещения женщину выводили правоохранители, которых вызвала секретарь.

Кличук попросил прощения у присутствующих за ситуацию и сказал, что не понял, что от него хотели.

"Я вообще не понял, что эта женщина хочет", - сказал мэр, добавив, что у нее есть психические расстройства.

Правоохранители зарегистрировали это событие в Едином учете заявлений и сообщений. Будут изучать ситуацию, сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.

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