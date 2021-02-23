Рожковой напомнили о ее нарушениях во время работы в "Платинум банке"

 
Ексклюзивы
1/5
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 2223
Как чиновники учат украинский язык
Как чиновники учат украинский язык
Просмотров: 243
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Просмотров: 675
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
7 Просмотров: 1620
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 396
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
Просмотров: 351
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1350
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Просмотров: 756
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3 Просмотров: 1521
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Просмотров: 630
Фото
Все фото
4
5
8
5
5
В море упали более 200 гробов - произошел масштабный оползень
В море упали более 200 гробов - произошел масштабный оползень
&quot;Для нас сутки длится 30 часов &quot; - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
"Для нас сутки длится 30 часов " - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
Торги за дом и энергетическая эффективность – украинка рассказала, как купить жилье в Нідерландах
Торги за дом и энергетическая эффективность – украинка рассказала, как купить жилье в Нідерландах
&quot;За жену платят золотом&quot; - украинка о жизни в Турции
"За жену платят золотом" - украинка о жизни в Турции
В честь Героев Небесной сотни зажгли Лучи Достоинства
В честь Героев Небесной сотни зажгли Лучи Достоинства
Видео
Все видео
Возле Офиса президента массовая акция в поддержку Стерненка. Начались столкновения и задержания (фото)
Возле Офиса президента массовая акция в поддержку Стерненка. Начались столкновения и задержания (фото)
Укрпочта отреагировала на языковой скандал в Кривом Роге
Укрпочта отреагировала на языковой скандал в Кривом Роге
"95 квартал" выпустил пародию на Марченко
"95 квартал" выпустил пародию на Марченко
Показали новейшее украинское оружие
Показали новейшее украинское оружие
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Интервью
1/5
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
1 Просмотров: 360
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1350
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 567
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 513
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1908
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
23 февраля 2021
Просмотров: 216
Усе компенсували
– Бити людей не можна. Але інколи буває – або ти б'єш фізично, або тебе морально. Спрацьовує інстинкт самозбереження, – ...
вторник, 23 февраля 2021 21:45

Рожковой напомнили о ее нарушениях во время работы в "Платинум банке"

  Комментировать
Рожковой напомнили о ее нарушениях во время работы в &quot;Платинум банке&quot;
При выводе банка с рынка движение капиталов и вывода средств клиентов не расследовались - Мурина. Фото: Facebook

Анна Мурина - экс-начальник отдела анализа бизнес-моделей банков департамента финансовой стабильности НБУ, до недавнего времени - эксперт по финансовым и банковским вопросам проекта USAID "Трансформация финансового сектора", комментируя сообщение о задержании одного из основных руководителей "ПриватБанка", поделилась своими предположениями о том, какими могут быть следующие шаги НАБУ.

Об этом пишет "Обозреватель".

Экс-сотрудник Нацбанка считает, что многочисленные нарушения имели место в деятельности "Платинум-банке", когда его возглавляла Екатерина Рожкова.

По мнению Анны Муриной, при выводе банка с рынка не были расследованы ни движение капиталов банка, ни вывод средств клиентов.

Как результат, на плечи ФГВФЛ легли обязательства государства перед вкладчиками на значительные суммы, которые ничем не были обеспечены.

"Фонд даже направлял персональные требования к Катерине Рожковой вернуть 1,5 млрд грн, выведенные с ее помощью в интересах владельцев банка. Однако суды возвращают иски Фонда без рассмотрения", - говорится в сообщении.

Апостроф
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рожковой напомнили о ее нарушениях во время работы в "Платинум банке"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
февраля

Расстреляли крымскотатарского политического деятеля

Создали новый вид книг

У 500 тыс. человек отобрали жилье

Началась вакцинация

Загорелась уникальная звезда

Исследователь провел рискванное эксперимент над женой и сыновьями

Похитили чемпиона мира по "Формуле-1"

Украшение Константинополя приказали возвести на месте трьох сгоревших храмов

Самое читаемое
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021 Просмотров: 22042
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка Просмотров: 15885
Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
10
 1 Просмотров: 14346
&quot;За жену платят золотом&quot; - украинка о жизни в Турции
"За жену платят золотом" - украинка о жизни в Турции
5
 Просмотров: 11682
Украинский биатлонист попал в скандал на чемпионате мира
Украинский биатлонист попал в скандал на чемпионате мира Просмотров: 10206
Общество
Правоохранители начали задерживать активистов возле Офиса президента
Правоохранители начали задерживать активистов возле Офиса президента Просмотров: 18
Сообщили о первых пострадавших на Банковой
Сообщили о первых пострадавших на Банковой Просмотров: 72
Возле Офиса президента массовая акция в поддержку Стерненка. Начались столкновения и задержания (фото)
Возле Офиса президента массовая акция в поддержку Стерненка. Начались столкновения и задержания (фото)
 Просмотров: 333
Водій їздив центром міста зі смертельною дозою алкоголю в крові
Водій їздив центром міста зі смертельною дозою алкоголю в крові Просмотров: 306
С Украиной поделятся излишками Covid-вакцины
С Украиной поделятся излишками Covid-вакцины Просмотров: 144
Больше всего комментируют
7
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
4
COVAX изменил дату доставки вакцины в Украину - ОП
4
Мендель вступилась за Зеленского по делу Стерненка - ее поймали на лжи
3
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3
В Киеве подполковник сливал гостайны в ДНР
Голосов: 55330
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть