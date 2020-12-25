Рождество объединяет: Епифаний рассказал о приходе Сына Божия и поздравил с праздником

Епифаний поздравил верующих с Рождеством. Фото: pomisna.info

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний поздравил христиан западного обряда с Рождеством.

Поздравление митрополит опубликовал на своей странице в соцсети Фейсбук.

"Сердечно поздравляю наших братьев и сестер во Христе из других Поместных Православных Церквей, Экзарха Вселенского Патриарха в Украину, христиан латинского обряда и всех, кто сегодня празднует радостное событие для всего человечества - Рождество нашего Спасителя В этот день вместе с вами мы испытываем счастье, единения в любви и добре, которым является для нас всемилостивый Господь ", - отметил он.

Епифаний подчеркивает, что "приход Сына Божьего в мир" дает возможность людям измениться к лучшему. Рождество Христово напоминает о безграничной к нам любви Бога, который сошел с небес и стал Человеком, чтобы мы могли обожиться по благодати и достичь вечной и блаженной жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Епифаний прокомментировал скандал вокруг шляпу на главной елке страны

Предстоятель ПЦУ также отметил, что событие Рождества Христова объединяет всех в мире и согласии друг с другом.

На Буковине церкви Рождества Пресвятой Богородицы и Святого Антония Черновицкой епархии УГКЦ в этом году впервые будут отмечать Рождество 25 декабря согласно григорианскому календарю. Инициировал такие изменения священник Василий (Гасинец), а также верующие прихода