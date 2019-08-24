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суббота, 24 августа 2019 13:57

"Роттердам +" обеспечил самую низкую цену на электроэнергию - Розенко

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&quot;Роттердам +&quot; обеспечил самую низкую цену на электроэнергию - Розенко
Благодаря формуле "Роттердам" в Украине сохраняются самые низкие в Европе тарифы на электроэнергию для населения. Фото: Argument.ua

По мнению вице-премьер-министра по вопросам социальной политики Павла Розенко, методика "Роттердам" является правильной и выгодной, поскольку благодаря ей в Украине сохраняются самые низкие в Европе тарифы на электроэнергию для населения.

"Для меня вопрос один: если цена низкая для населения Украины, значит это правильная вещь. Значит для человека, персонально для каждого украинца эта схема является наиболее выгодной с точки зрения того, что для них сохраняется самая низкая цена на электроэнергию. И поэтому я эффективность меряю только с одного, как воспринимает цену гражданин Украины", - заявил вице-премьер в эфире телеканала 112.

Формула "Роттердам" обеспечивает самую низкую цену угля. Об этом написал в Facebook главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов со ссылкой на данные, которые были озвучены 19 августа на совещании в Офисе президента с участием главы государства Владимира Зеленского.

По информации председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксаны Кривенко, экономия для бытовых и промышленных потребителей благодаря формуле "Роттердам" составляла до 40 млрд грн. Это происходило благодаря введению предельной цены угля в структуре тарифа на электроэнергию.

Украина сохраняет самые низкие тарифы на электроэнергию для населения в Европе. Средневзвешенный тариф для домохозяйств в Украине составляет 1,03 грн за 1 кВт*ч, тогда как аналогичная средняя цена киловатт-часа в странах ЕС на уровне 20,5 евроцента (почти 6 грн), - сообщают "Украинские новости".

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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