Россиянин на спор снял со здания флаг Украины: попал в полицию

Россиянин снял украинский флаг со здания ТРЦ на улице 600-летия. Фото: Новинка

В Виннице граждан России снял со здания флаг Украины и бросил его в кусты.

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность. Об этом сообщил отдел коммуникации Нацполиции региона.

Утром 6 ноября в полицию поступило сообщение, что со здания ТРЦ по улице 600-летия неизвестный снял флаг Украины. Это увидели охранники торгового центра, поэтому злоумышленник начал убегать, выбросив флаг в кусты", – говорится в сообщении.

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35-летний злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан. Мужчина объяснил, что в Винницкую область приехал навестить родственников, а такие действия совершил из-за спор со знакомым.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

В Одессе облили краской ворота генерального консульства РФ. Злоумышленник бросил в ворота дипломатического учреждения пакеты с красной краской. По факту возбуждено уголовное производство по статье "Хулиганство".