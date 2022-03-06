Россияне везли с собой парадную форму, чтобы пройти парадом по Крещатику

Российские военные везли с собой парадную форму с медалями, чтобы пройти торжественным парадом по Крещатику.

Об этом сообщает Командование сил специальных операций Вооруженных Сил Украины в Facebook.

"Они ехали к нам убивать наших детей, крушить наши дома, чтобы потом пройти торжественным парадом по Крещатику. Даже везли с собой парадную форму с нацепленными медалями. Но, что-то пошло не так. Часть из них удобрила украинскую землю, а часть - в плену просит о прощении. Как это можно простить?", - говорится в сообщении.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.