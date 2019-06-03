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понедельник, 03 июня 2019 20:23

Россияне используют княгиню Ольгу и князя Владимира против Украины

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Россияне используют княгиню Ольгу и князя Владимира против Украины
Ростислав Мартынюк: россияне открыто претендуют на украинскую историю и отрицают существование нашего государства. Фото: Сергей Старостенко

В России псковский аэропорт назвали в честь киевской княгини Ольги. Это - еще один шаг для захвата символики старого Киевского государства. Россияне таким образом хотят легитимизировать свои претензии на современную Украину.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит историк Ростислав Мартынюк.

"Это касается не только княгини Ольги. В Москве открыли крупнейший в мире памятник князю Владимиру. Это - абсурд, ведь он правил Русью тогда, когда о Москве даже никто не знал. Киевского князя Ярослава Мудрого россияне печатают на своих банкнотах. Это показывает , что они открыто претендуют на украинскую историю и отрицают существование нашего государства", - отмечает историк.

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По его словам, стоит переименовал название страны-агрессора на "Московия".

"Если официально будем называть врага именно так, у нас будут аргументы для отрицания российской имперской политики. Ведь памятник киевскому князю Владимиру в Московии будет выглядеть неуместно и смешно", - объясняет он.

Точное место рождения княгини Ольги неизвестно, говорит эксперт.

"Но российские псевдоисторики пытаются доказать, что она была родом из Плескова. Но до сегодняшнего российского Пскова этот город не имеет никакого отношения. Он - был столицей Болгарского царства", - добавляет Ростислав Мартынюк.

Псковском аэропорту "Кресты" присвоили имя киевской княгини Ольги. 31 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Это произошло в рамках программы "Великие имена России". Она предусматривает называть российские аэропорты именами выдающихся исторических деятелей.

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Комментарии

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Дата
03
июня

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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