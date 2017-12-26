Россиян предупредили о том, что попасть в Украину будет непросто

Россиян предупредили о нововведениях при прохождении границы с Украиной. Фото: Кореспондент

МИД РФ сообщил своим согражданам о том, что с 1 января 2018 будут существовать новые правила пересечения российско-украинской государственной границы.

Об этом говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

"Как следует из заявлений киевских властей, от граждан нашей страны (России - ред.) во время следования в Украину будут требовать предоставить персональные данные, включая биометрические, а также регистрацию по месту пребывания в период пребывания и передвижения по территории страны", - говорится в сообщении.

МИД России утверждает, что якобы неоднократно спрашивал киевских коллег о характере и порядке применения к гражданам России озвученных украинской стороной нововведений, их конкретное содержание и наполнение, но не получил ответа на свои запросы.

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Поэтому ведомство обратилось к гражданам Российской Федерации, которые намерены в ближайшее время осуществить поездки в Украину. Россиян призвали быть готовыми к тому, что во время контроля на украинской границе у них могут возникнуть проблемы из-за новых дополнительных требований.

1 сентября 2017 президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым в Украине вводится система фиксации биометрических данных лиц на границе. В указе говорится, что правительство должно обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 национальной системы биометрической верификации и идентификации.