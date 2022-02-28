Россия заблокировала сайт, помогавший идентифицировать пленных и погибших во время оккупации Украины

Сайт 200rf заблокирован. Фото: Цензор

В России заблокировали сайт 200rf.com, на котором погибших или плененных в Украине российских военных могут идентифицировать их родственники.

"Сайт заблокирован в РФ на основании решения Генпрокуратуры РФ", соответствующее уведомление есть на сайте.

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Россияне могут узнать своих родных, позвонив на горячую линию "Вернись живым из Украины". Также продолжает работать Telegram-канал "Ищи своих".

Сайт запустил Министерство внутренних дел Украины. Там выкладывают фото и видео погибших в Украине российских солдат, фото и видео попавших в плен, а также их документы.