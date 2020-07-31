Россия выразила "глубокое возмущение" осквернением памятника советскому маршалу Рокоссовскому в Польше

"Осквернение поставили на поток": В России возмутились инцидентом со скульптурой Рокоссовского

В России выразили "глубокое возмущение" инцидентом со скульптурой советского маршала Константина Рокоссовского в польском городе Легница.

Как говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России, там "глубоко возмущены издевательством над памятью выдающегося советского военачальника, дважды героя Советского Союза, маршала Советского Союза Рокоссовского".

По мнению российского министерства, польские власти не высказали должного отношения к этому событию.

"Очевидно, что поставленное в Польше "на поток" осквернение памятников советским воинам-освободителям напрямую связано с атмосферой враждебности по отношению к СССР и России и нагнетается усилиями власти и ведущих СМИ, кампанией по переписыванию и фальсификации истории в русофобском духе, которая давно стала стержнем польской исторической политики", — говорится в сообщении.

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В польской Легнице неизвестные украли с мемориального кладбища скульптуру советского маршала Константина Рокоссовского. Она была частью экспозиции Музея меди, расположенного под открытым небом. Польская полиция быстро нашла скульптуру, но уже без головы.