"Россия всем наврала" - эксперт про Северный поток-2

21 декабря 2019 Америка объявили о введении санкций против трубопровода Северный поток-2, через что ключевой подрядчик российского Газпрома компания "Оллсиас" приостановила работу над проектом. Хотя Россия пообещала продолжить строительство сама. Фото: Reuters

Информация о том, что снова начали строить Северный поток-2 это - манипуляции Российской Федерации. Судно "Академик Черский" находится в районе польского города Колобжег. Это - вообще не территория строительства Северного потока-2.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI".

"Эта информационная диверсия - маневры русских и немцев. Они пока что не знают, что могут себе позволить в рамках этого проекта. Пытаются таким образом проверить реакцию Соединенных Штатов. Мол, в Вашингтоне идет транзит власти и им сейчас не до Северного потока-2. Обещали начать достройку 5 декабря. Но этого до сих пор не произошло", - отмечает эксперт.

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По его словам, американцы пытаются договориться с немцами.

"Побуждают их заморозить это строительство. Этот вариант уже звучал несколько месяцев назад в заявлениях одного из претендентов на пост канцлера Германии Фридриха Мерца. Он предложил ввести мораторий на строительство Северного потока-2 в связи с отравлением российского оппозиционера Навального. США сейчас подталкивают Берлин к решению. Но Ангела Меркель фактически является крестной матерью Северного потока-2, попала в капкан сладких путинских сказок про газовый рай для Германии. Не может дать задний ход. Такая принципиальная позиция в этом вопросе приблизит завершение эры Меркель в немецкой политике", - добавляет Михаил Гончар.

5 декабря в водах Германии планировали восстановить строительство российского газопровода Северный поток-2, который проходит в Европу в обход Украины. Об этом сообщали российские СМИ. В тот же день на место строительства в Балтийском море якобы прибыло российское судно "Академик Черский". Баржа "Фортуна", которая тоже должна была быть задействована в строительстве, не доплыла до места назначения. Через несколько часов плавания она вернулась в порт немецкого города Висмар.