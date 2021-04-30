Россия стремится везде залезть и нагадить, как во время "холодной войны" - волонтер

Михаил Макарук: "Наемник – самый дешевый воин в мире. В случае его смерти государство ни за что не отвечает". Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО, Gazeta.ua

Россия использует наемников для войны в других странах, потому что государство за них не отвечает. Об этом Gazeta.ua рассказал волонтер, представитель международного волонтерского разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

"Россия ежегодно тратит по меньшей мере 3,5 миллиарда долларов на пропаганду, – говорит он. – Раша-ТВ, "Спутник", контакты, чндексы – это все одна система. Их силы разделены на стратегические, тактические и оперативные. Если рассмотреть карту информационных подразделений ЛНР – там газеты, журналы, телеканалы, новостные сайты. Еще один инструмент гибридной войны они взяли с советских времен".

Для заметания следов своей преступной деятельности Россия использует иностранных наемников, сообщает волонтер.

"Интересное явление – добровольцы из других стран. Я бы его назвал продолжением Коминтерна и Интернационала – структур, созданных во времена становления советской империи. Принцип – взять каких-то дурачков из Испании, Бразилии, Казахстана, Узбекистана. 90% командиров ИГИЛа окончили высшие военные советские училища".

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Россия пытается везде обозначить "свою территорию", при этом открыто никому не объявляя войны, говорит Михаил Макарук.

"СССР официально не воевал в Никарагуа, Гренаде, Анголе. То же самое сейчас. Российские частные военные компании стали инструментом наживы для тех, кто повоевал и заработал авторитет, а теперь стремится зарабатывать деньги. Крым, Донбасс, Сирия, Йемен, Египет, Ливия, Мали, Нигерия, Центральноафриканская республика – там они побывали. Недавно разразился скандал – спецборт ФСБ 076 вторгся в воздушное пространство Колумбии. Были подняты их истребители. Посла вызвали на ковер для объяснений. Этот спецборт приземлился в Никарагуа – старой доброй советской вотчине. В Центральноафриканской республике ЧВК Вагнера защищает тамошнего президента. Россия подарила республике старую советскую технику – 12 "Уралов" и 4 БРДМ-1. Зимбабве обменивает алмазы на советское оружие. В России нет законопроекта о частных военных компаниях. Но есть статья о незаконных вооруженных формированиях. Наемник – самый дешевый воин в мире. В случае его смерти государство ни за что не отвечает и ничего не должно его семье.

Чего Россия полезла в Сирию? Потому что это ее историческая вотчина, черта оседлости советских войск и спецслужб. Чего залезли в Йемен? Потому что нужно стабилизировать цены на нефть. Южный Судан – опять-таки нефть. Это элементы "холодной войны" – повсюду залезть и нагадить. А потом думать, что с этим делать".

Атлантический совет обнародовал доклад специализированной Лаборатории цифровых расследований (DFRLab), где зафиксировал наращивание российских вооруженных сил в оккупированном Крыму. Некоторые из подразделений РФ остались вблизи границ материковой Украины. Россия также возобновила работу ранее законсервированной воздушной базы для дислокации своих вертолетов в 85 км к югу от Херсонской области.