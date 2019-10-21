Россия пытается снять с себя ответственность за преступления в Сирии

Госдума России должна рассмотреть представленный Путиным законопроект 24 октября. Фото: ВВС

Отказ признавать Международную комиссию по военным преступлениям со стороны России это - подготовка к сирийской операции.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит политолог Александр Кочетков, 63 года.

"Не стоит переживать, что эта очередная провокационная инициатива российского лидера как-то связана с так называемым мирным урегулирования ситуации в Донбассе. Сейчас внимание Кремля частично переключилось с Украины на Сирию. Там с каждым днем ​​становится все жарче. Военные силы Турции атакуют курдские районы, американцы оставляют свои позиции. В Сирии есть регулярные военные российской армии и различные пророссийские наемники. Очевидно, Москва считает, что ситуация в Сирии может обостриться еще больше, поэтому решила подстраховаться, отказавшись признавать решение Международной комиссии, расследующей нарушения при международных военных конфликтах. К сожалению, к Сирии сейчас приковано большее внимание мира, чем к Донбассу. Там есть свои интересы у США и их европейских партнеров. Поэтому они могут инициировать какое-то расследование российской деятельности в регионе", - считает эксперт.

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Перспектив, что такое расследование будет на востоке Украины, почти нет, говорит он.

"Это может произойти только после деоккупации Донбасса. Международная следственная группа не будет работать под пулями и артиллерийским огнем. Учитывая позиции Москвы и Киева, они не нашли компромисс. Идея России о выборах без вывода войск неприемлема для Украины. И даже если президент Зеленский был готов на это согласиться, общество ему этого не позволит. Поэтому на Донбассе все оставит в подвешенном состоянии, как и было", - добавляет Александр Кочетков.

Россия хочет выйти из соглашения о наказании за преступления в международных конфликтах. Президент РФ 67-летний Владимир Путин внес на рассмотрение парламента законопроект, по которому государство не будет признавать решений Международной комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права во время международных военных конфликтов.