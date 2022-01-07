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пятница, 07 января 2022 05:15

Россия продолжает перебрасывать войска в Казахстан

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Россия продолжает перебрасывать войска в Казахстан
Вчера в Казахстан прибыл первый самолет с военными из России. В настоящее время войска находятся в трех аэропортах. Фото: Reuters.

С трех аэродромов Россия перебрасывает военных в Казахстан.

Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

"Подразделения Воздушно-десантных войск из состава российского контингента ОДКБ, совершивших ранее марши, находятся на аэродромах погрузки "Чкаловский", "Иваново-Северный", "Ульяновск-Восточный"", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, ВДВ грузят в самолеты военно-транспортной авиации штатную технику и вооружение.

Также Минобороны сообщило, что военные, прибывшие ранее на территорию республики Казахстан, начали "выполнение поставленных задач и обеспечение приема и развертывания основных сил".

Вчера в Алматы прибыл первый самолет с российскими войсками. По информации СМИ, РФ отправляет в Казахстан военных из 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и войска Центра специального назначения РФ "Сенеж". Согласно расследованиям международного разведывательного сообщества InformNapalm, все эти подразделения РФ участвовали в агрессии против Украины не только в ходе операции по захвату и оккупации Крыма, но и в боевых действиях на Донбассе.

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