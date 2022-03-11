Россия применила кассетный боеприпас в Угледаре и Харькове - ООН

Применение кассетных боеприпасов запрещено с 2008 года. Фото: фокус

ООН получила доказательства, что Россия применила кассетные боеприпасы в Угледаре и Харькове. Данный вид оружия запретили еще в 2008 году.

Об этом сообщает OHCHR.

"Мы получили достоверные сообщения о случаях применения российскими силами кассетных боеприпасов, в том числе в населенных пунктах. 24 февраля в Центральной городской больнице в Угледаре взорвался кассетный боеприпас, в результате погибли четыре мирных жителя, еще 10 получили ранения. А также были повреждены машины скорой помощи, гражданские автомобили и больница. В нескольких районах Харькова были и другие обстрелы кассетными боеприпасами, в результате которых погибли девять мирных жителей и 37 ранены", - заявили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

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Кассетные боеприпасы – это авиабомбы и артиллерийские снаряды, состоящие из выталкиваемого заряда и сотен взрывоопасных малых боевых элементов. Они разбрасываются на значительной площади, но не все из них взрываются при столкновении с поверхностью. Нередко они остаются в боевом состоянии многие годы и этим несут угрозу для гражданских. Чаще всего их жертвами становятся дети. Их привлекает яркая расцветка боеприпасов.

Данный вид оружия был запрещен еще в 2008 году на международной конференции в Дублине. Дипломаты более чем из 100 стран-участниц конференции договорились об остановке производства кассетных бомб и их излечении из арсеналов. Все запасы кассетных бомб должны быть уничтожены в течение 8 лет.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.