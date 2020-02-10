"Россия получала помощь, как страны Африки" - Дробович объяснил провал декоммунизации в РФ

Дробович: в РФ были интеллектуалы, юристы, которые поддерживали идею декоммунизации, но не народ. Фото: Тарас Подолян

В 1990-х в России проводили фасадную декоммунизации. Она не стала нормой для общества.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит директор Института национальной памяти Антон Дробович.

"Тогда в РФ были интеллектуалы, юристы, которые поддерживали эту идею, но не народ. Российские власти даже принимали законы, которые подтверждали курс на декоммунизацию. Например, о возвращении собственности депортированных народов. Но исполнение было экзотикой. Наша задача сделать декоммунизацию в Украине мейн стримом. Чтобы преступления и позорные практики СССР стали общеизвестные и не повторились", - объясняет он.

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Также стоит помнить о 1990-х в РФ была сложная экономическая ситуация, говорит Дробович.

"Русские получали гуманитарную помощь, как страны Африки, от тех же Соединенных Штатов. Из-за отсутствия денег гуманитарные реформы были неуспешные. Среди чиновников бытует мнение, если нет ресурсов, надо экономить на образовании и культуре", - добавляет председатель УИНП.

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