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суббота, 03 июля 2021 20:40

Россия подняла авиации во время учений Sea Breeze-2021

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Россия подняла авиации во время учений Sea Breeze-2021
Россия провела маневры в районе учений. Фото: УП

Во время военных учений Sea Breeze-2021 Россия подняла истребители над Черным морем.

В учениях участвуют Украина и государства НАТО. Российские военные параллельно устроили маневры авиации, говорится в сообщении Минобороны России

Подняли многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27.

Российский самолет-амфибия Бе-12 выполнил разведку условных целей в акватории Черного моря. Большие десантные корабли "Саратов" и "Орск" выполнили роль условного противника.

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Всего задействовали более 10 самолетов из состава Морской авиации и ПВО Черноморского флота и авиации ПВО.

В Черном море, Николаевской, Херсонской и Одесской областях происходят многонациональные учения Sea Breeze-2021. Они начались в понедельник, 28 июня. Как продолжаются учения показали в Государственной пограничной службе Украины.

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