Россия планирует блокировать Киев – Генштаб

Фото: Генштаб

В связи со значительными потерями личного состава и снижения темпов наступления противник продолжает формирование резерва на территории РФ. Войска оккупанта пытаются прорваться в столицу и блокировать Киев.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Полесском направлении оккупанты пытаются прорвать оборону защитников Украины в районах населенных пунктов Полесское, Кухари, Жовтневое, Андреевка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Буча, Демидов и блокировать Киев.

На Северском направлении противник был остановлен при попытке прорвать оборону Чернигова. Вероятно дальнейшее перемещение оккупантов в направлении Броваров с востока.

В Харьковском направлении российские войска продолжают безуспешные попытки блокирования города с севера. К боям в районе Харькова привлечены стрелковые полки, сформированные за счет российских резервистов.

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На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты сосредоточивают усилия на захвате Мариуполя и Северодонецка.

На Южнобузском направлении русские войска пытались закрепиться на достигнутых рубежах, установить контроль над Николаевом и наступать на Запорожье и Кривой Рог.

В Черноморской и Азовской операционных зонах погодные условия заставили корабли оккупантов вернуться в военно-морские базы.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.