Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку

Михаил Гончар: За пять лет нам удалось сократить импорт энергоресурсов. Очень важно двигаться дальше в этом направлении и не наращивать его. Фото: ВВС

Украина закачала в свои подземные хранилища более 19 млрд кубометров газа для будущего отопительного сезона. Это самое большое количество запасов с 2011 года. Об этом Фейсбуке написал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Пересекли отметку в 19 млрд. куб. к. газа в подземках. Опережаем план", - пишет он.

Ежедневно в Украину поступает 68,7 миллионов кубометров. Весь этот газ поступает из ЕС - из России ничего не импортируем.

Более 247 миллионов кубометров российского газа ежедневно проходит через Украину в Европу.

Россия планирует в ближайшее время достроить "Северный поток-2" - газопровод в ЕС в обход Украины. Москва не скрывает, что транзит газа по территории Украины хотят прекратить с 10:00 1 января 2020 года.

Российское руководство продолжает давить на Украину - хотят, чтобы мы подписали контракты о прямых поставках газа из РФ. Обещают скидку в 25 процентов. Очень надеюсь, что наше руководство не поверит в эти коварные предложения. Бесплатный сыр только в мышеловке. Нужно всеми силами работать, чтобы достичь полной энергетической независимости от Кремля.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит эксперт по энергетике Михаил Гончар.

Почему увеличиваем собственные запасы именно сейчас?

- Речь идет о зимнем периоде, когда Россия со своей стороны может прекратить транзит через Украину. Если сезон будет холодным, на европейском рынке возникнет дефицит газа и мы не сможем импортировать его по реверсу. Будем надеяться только на собственную добычу и свои запасы в хранилищах. Именно поэтому в этом году они больше, чем за последние пять зимних сезонов. Ранее наши запасы достигали 17-16 миллиардов кубических метров. Сейчас к началу отопительного сезона в наших хранилищах будет где-то 20,5. Этого нам вполне хватит, чтобы без проблем перезимовать. Еще должно остаться. К тому же сейчас у нас постепенно уменьшается уровень потребления газа. Сегодня в год Украине нужно где-то 31 миллиард кубических метров. В 2010 году, например, потребляли вдвое больше.

Чего нам стоит ожидать после запуска "Северного потока-2"? Насколько вероятно, что РФ действительно прекратить транзит со следующего года?

- Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Запад может надавить на Россию и заставить ее подписать новый транзитный контракт с Киевом. Но видим, что Европейская комиссия оказалась бессильной перед РФ и не смогла остановить строительство "Северного потока-2". Единственное, что сделали - распространили газовую директиву на оффшорные проекты, такие как новый российский газопровод. Это немного усложняет процесс его построения. Однако Европарламент и Суд ЕС оказались более решительными. Они приняли ряд резолюций, которые принципиально осуждали "Северный поток-2". Суд вчера отменил решение, которое позволяло "Газпрому" полное использование газопровода "ОПАЛ", который является продолжением уже существующего "Северного потока". Это бьет не только по нему, но и по тому газопроводу, который только строят. Он не сможет работать на полную мощность даже если его закончат. За это стоит сказать "спасибо" европейским партнерам.

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Россия может как-то повлиять на Европу и отменить это не выгодное для себя решение суда?

- Они точно будут пытаться отменить это решение, стоять на своих позициях. Будут угрожать прекращением транзита через Украину, чтобы показать европейцам, что "Северный поток-2" очень надо достраивать. В первую очередь президент Российской Федерации будет жаловаться своему французскому коллеге Эммануэлю Макрона. После встречи в форте Брегансон он ведет себя странно, похож на российскую марионетку (19 августа лидеры Франции и РФ встретились перед саммитом "Большой семерки". После встречи Макрона написал в Твиттере, что считает Россию "глубоко европейским государством". - Gazeta.ua). Москва будет убеждать Париж помочь строительству. Но решение суда ЕС не подвластно отдельным политикам, оно - независимое. Поэтому эта идея проигрышная.

Европа тоже запасается газом. Зачем это делают? Хотят уменьшить зависимость от Российской Федерации?

- Это стабильная процедура перед зимой. Но в этом году, понимая, что новый транзитный контракт могут не подписать, европейцы перевыполняют планы заполнения газохранилищ. Германия и Франция уже заполнили их почти на 100 процентов. Хотя в прошлом году в этот период было всего 77. Европа решила в этом году подстраховаться и увеличить запасы. Хотя важнейшим энергетическим ресурсом для большинства западных стран является атомная энергетика. Поэтому нам не стоит переживать за Европу. Они прекрасно понимают риски, связанные с агрессивной политикой России в энергетические сфере и всеми силами стараются их нивелировать.

Как сейчас можно охарактеризовать энергетические отношения Украины и России? Москва давит на Киев? Чего хотят добиться?

- Россияне пытаются нам навязать свои контракты на газ. Мол предлагают скидку в 25 процентов. Но бесплатный сыр только в мышеловке. Скидка - это просто наживка, которую должна заглотить Украина. Любые переговоры между "Газпромом" и "Нафтогазом" будут возможны только после того, как Россия заплатит украинской стороне 2,8 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Без выполнения этого условия к России нет никакого доверия, ведь они не выполняют подписанные контракты. Их бумажные гарантии ничего не стоят. Если согласимся на прямой импорт газа из РФ со скидкой, через год Кремль сделает все, чтобы увеличить цену и привязать к себе Украину в энергетическом плане. К тому же требует подписать новые контракты без учета европейского права. Украина этого сделать не может, ведь ранее мы уже имплементировали его. Европейские правила теперь стали частью нашего энергетического законодательства.

Очевидно, Россия подбивает Украину на такие контракты, так как им нужно еще несколько лет, чтобы довести до ума "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Поэтому очень надеюсь, что нашему руководству хватит мозгов на соглашаться на российские условия.

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У Украины потенциал, чтобы полностью обеспечить себя газом?

- Мы потеряли время, которое стоило использовать на разработку месторождений. Вряд ли новое правительство начнет этим заниматься. Мы имеем необходимые ресурсы. Но чтобы их использовать нужны инвестиции, новые технологии.

За пять лет нам удалось сократить импорт. Очень важно двигаться дальше в этом направлении и не наращивать его. Неплохо держимся по газу - 25 ноября будет четыре года, как Украина напрямую не импортирует газ из РФ. Однако все еще есть зависимость в секторе нефтепродуктов и угля. Россия может этим воспользоваться.

Как можем противостоять этому энергетическому давлению со стороны РФ?

- Газовая зависимость была наибольшая. Нам удалось ее нивелировать. Отказались от прямого импорта из России и покупаем сырье на европейском рынке. Так же следует делать и с углем и нефтью. Последнюю мы много закупаем в Беларуси, которая находится в прямой зависимости от Москвы. Можем брать нефтепродукты у поляков. Также стоит загружать свои мощности.

Ранее вице-президент Европейской комиссии и европейский комиссар по вопросам энергии Шефчович заявил, что трехсторонние газовые переговоры Украины, России и Европейского союза состоятся 19 сентября. Главной темой переговоров станут условия транзита российского газа в ЕС через территорию Украины с 1 января 2020-му.