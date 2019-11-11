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понедельник, 11 ноября 2019 20:23

Россия будет вынуждена компенсировать убытки за Крым и Донбасс

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Россия будет вынуждена компенсировать убытки за Крым и Донбасс
Александр Палий Россия будет иметь меньше денег на свои кровавые военные авантюры. Фото: Цензор.нет

Решение Международного суда дает Украине возможность вернуть утраченные территории и добиться возмещения убытков от Российской Федерации.

Об этом для Gazeta.ua говорит политолог Александр Палий, комментируя решение Международного суда ООН. Он признал свою юрисдикцию в исках Украины против России.

"Суд, признав свою юрисдикцию над этим процессом, заранее дал четкий сигнал, каким будет решение по существу. Россияне пытались всеми силами убедить суд, что он не имеет права рассматривать украинский иск. Однако потерпели неудачу. Это - большая победа украинских дипломатов и юристов" , - отмечает эксперт.

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По его словам, рассмотрение таких серьезных исков длится годами.

"Мы не можем его ускорить - такая процедура. Со своей стороны должны сотрудничать с судом, предоставлять все доказательства, показания свидетелей. Это - не первый международный судебный спор Украины с Россией. Уже есть опыт, хорошие команды профессионалов.
Если дела пойдут так дальше, суд скорее всего, встанет на сторону Украины. РФ будет вынуждена компенсировать нам убытки от своей агрессии. Но россияне приняли закон, согласно которому любое международное судебное решение должно быть утверждено Государственной Думой РФ. Поэтому не трудно догадаться, что Кремль не будет выполнять постанову Трибунала ООН. Это позволит начать процесс ареста российской собственности за рубежом, чтобы таким образом выплатить компенсацию Украине. Но это может длиться не один год ", - объясняет Александр Палий.

Решение суда может сильно повлиять на международный статус РФ, считает он.

"Ее признают государством-спонсором терроризма. Это сильно ослабит экономические связи страны. Будет получать минимум инвестиций, останутся вообще без западных технологий или даже без всемирной банковской системы СВИФТ. Это - большой удар по российскому бюджету. Будут иметь меньше денег на свои кровавые военные авантюры", - добавляет политолог.

Украина инициировала иск против Российской Федерации в январе 2017 года и требует возместить убытки за продолжающиеся и систематические нарушения.
Киев обвиняет Москву в предоставлении оружия незаконным вооруженным формированием, сбивании самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, обстрелах жилых районов Мариуполя и Краматорска. Также в дискриминации украинской и крымскотатарской общин, запрете деятельности Меджлиса, ограничении на преподавание украинского и крымскотатарского языков.

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Дата
11
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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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