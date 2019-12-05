Российскую "ботоферму" накрыли в Украине

В Киеве правоохранители накрыли ботоферму. Фото: СБУ

В Киеве сотрудники СБУ разоблачили группировку, которая занималась созданием фейковых страниц в соцсетях, чтобы за вознаграждение от граждан России и боевиков ДНР распространять ложную информацию и дестабилизировать ситуацию в стране.

"Ботоферма" занималась не только созданием страниц несуществующих граждан в соцсетях, но и незаконными финансовыми операциями, пересылкой через операторов почтовой связи товаров, изъятых из законного оборота. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на официальном сайте.

Правоохранители изъяли специальное техническое оборудование для создания и обеспечения деятельности "ботоферм". Оно руководило массивом SIM-карт, виртуальными мобильными телефонами, рассылкой СМС-сообщений и тому подобное. В работе комплекса использовались также SIM-карты иностранных мобильных операторов связи, которые в большинстве стран можно приобрести только при наличии паспорта или кураторства ФСБ РФ.

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