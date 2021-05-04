Российской вакцины "Спутник V" в Украине не будет - Степанов

Степанов прокомментировал российскую вакцину в Украине. Фото: Сегодня

Российской вакцины "Спутник" от коронавируса в Украине не будет.

С начала 2021 к базе данных EUvsDisinfo добавили более 100 примеров прокремлевских дезинформационных заявлений о вакцинации, сказал министр здравоохранения Максим Степанов, комментируя обновленный отчет Европейской службы внешних связей (European External Action Service, EEAS), в котором говорится об искусственной дискредитации новых вакцин против Covid-19 со стороны России и Китая.

Он напомнил волну грязи, которой поливали AstraZeneca - "связь между вакциной и тромбами не подтвердили, но весь мир поставили на уши". "Главный автор фейков - Россия, которой не привыкать к массовому зомбированию населения. Через навязывание ложной информации о других вакцинах всему миру она пытается протолкнуть собственный "Спутник". Моя позиция принципиальная и неизменная: "Спутника" в Украине не будет", - заявил министр.

Министр призвал украинцев "быть умнее, не верить фейк, соблюдать не только личной, но и информационной гигиены".

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33% украинцев среди тех, кто не верит в вакцинацию недовольны имеющимися препаратами. Всего в вакцинацию не верят 20% населения.