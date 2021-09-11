Российско-белорусские военные учения: Оценили угрозы для Украины.

В России и Беларуси начались совместные военные учения "Запад-2021". Фото: Reuters

Украине пока ничего не угрожает со стороны российско-белорусских военных, которые проводят учения "Запад-2021".

"Нам известно количество полигонов, количество войск этих учений. И в настоящее время, прямо сейчас непосредственной угрозы, в частности, со стороны ударных группировок, также соответствующих подготовительных мер по агрессии по отношению к Украине не видно. Но обстановка динамичная, она изменится. Мы отслеживаем ситуацию, и мы знаем когда, что и какие адекватные меры принять", - заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

"Я общаюсь с командующим Оперативного командования видов Вооруженных сил республики Польша и мы координируем наши действия. Что известно нам, мы делимся с нашими польскими коллегами, и наоборот", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко ожидает интеграции с Россией в октябре

В России и Беларуси начались совместные военные учения "Запад-2021". Они продлятся до 16 сентября. Учения будут проходить на девяти полигонах в России, в акватории Балтийского моря и на пяти полигонах в Беларуси. На территории Беларуси в учениях примут участие 2,5 тыс. российских военных. Всего в учениях принимают участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники. Из них 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов и до 15 кораблей.