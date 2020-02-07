Российским актерам запретили 10 лет приезжать в Украину

Группу российских актеров не пустили в Украину. Фото: РБК

Двум российским актерам и участникам лирической комедии "Идеальный свидетель" запретили 10 лет приезжать в Украину. Причиной называют сознательную попытку пересечь границу после уже полученного запрета.

"Группа граждан РФ прибыли 6 февраля на один из пунктов пропуска на украинско-молдавской границе и сообщили, что едут на гастроли и по ним нет оснований для недопуска на территорию Украины. Однако выяснилось, что двое из россиян незаконно посещали временно оккупированную территорию АР Крым. Там принимали участие в съемках фильма. Пограничники проставили им запрет въезда в нашу страну сроком на три года", - сообщает пресс служба ГПС ​​Украины.

Еще двое иностранцев из этой группы не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину. Поэтому их также не пропустили. Остальные ехать отказались. Их всех вернули в Молдову.

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Однако уже через несколько часов эта же группа иностранцев снова появилась на украинской границе на другом пункте пропуска. Их опять не пропустили, причем двух, что уже имели запрет на въезд, заставили заплатить штраф за невыполнение предыдущего решения пограничников. Кроме того, им продлили срок запрета до 10 лет. Остальным четырем запретили въезд в Украину на три года.

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