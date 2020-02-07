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пятница, 07 февраля 2020 11:44

Российским актерам запретили 10 лет приезжать в Украину

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Российским актерам запретили 10 лет приезжать в Украину
Группу российских актеров не пустили в Украину. Фото: РБК

Двум российским актерам и участникам лирической комедии "Идеальный свидетель" запретили 10 лет приезжать в Украину. Причиной называют сознательную попытку пересечь границу после уже полученного запрета.

"Группа граждан РФ прибыли 6 февраля на один из пунктов пропуска на украинско-молдавской границе и сообщили, что едут на гастроли и по ним нет оснований для недопуска на территорию Украины. Однако выяснилось, что двое из россиян незаконно посещали временно оккупированную территорию АР Крым. Там принимали участие в съемках фильма. Пограничники проставили им запрет въезда в нашу страну сроком на три года", - сообщает пресс служба ГПС ​​Украины.

Еще двое иностранцев из этой группы не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину. Поэтому их также не пропустили. Остальные ехать отказались. Их всех вернули в Молдову.

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Однако уже через несколько часов эта же группа иностранцев снова появилась на украинской границе на другом пункте пропуска. Их опять не пропустили, причем двух, что уже имели запрет на въезд, заставили заплатить штраф за невыполнение предыдущего решения пограничников. Кроме того, им продлили срок запрета до 10 лет. Остальным четырем запретили въезд в Украину на три года.

Российскому певцу Валерию Сюткину запретили въезд в Украину. Причиной называют высказывания мужчины о "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ.

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Дата
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  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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