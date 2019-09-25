Российский дешевый газ нам всегда дорого стоил - эксперт по энергетике

Министр энергетики России предложил "Нафтогазу" отказаться от финансовых претензий Фото: 5 канал

Министр энергетики России Александр Новак предложил украинскому "Нафтогазу" отказаться от финансовых претензий.

Долг российского "Газпрома" перед украинским "Нафтогазом" по решению Стокгольмского арбитража от февраля 2018 вырос на 10% - до 2,817 млрд долларов.

"Это требование касается переговоров по новому контракту по транзиту газа. Одновременно Россия пытается реанимировать контрактные отношения по экспорту российского газа в Украину. Четыре года мы не покупаем российского газа напрямую. Предложение забыть о возмещении двойная наглость с их стороны. Мало того, что пытаются навязать свой вариант решения вопроса транзитного контракта, так еще и настаивают на возобновлении прямых закупок газа из России. еще и ставят условие отказаться от присужденных нам третейской инстанцией возмещений. Ничего подобного мы принять не можем, если не будет капитулянськой позиции - политической директивы с Банковой. Если согласиться, подорвется авторитет украинской компании в международных судебных инстанциях. Никто не поймет отказ от справедливо присужденной компенсации. Транзитный контракт не может быть любой ценой. Если уступки обернутся нам много миллиардными потерями, в контракте не будет смысла", - говорит эксперт по энергетике Михаил Гончар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На что тратят деньги украинцы: данные

"Долгое время в украинско-российских газовых отношениях преимущество было на стороне России в политическом и экономическом отношении. Их дешевый газ нам всегда дорого стоил. На пике нефтяных цен в 2011-2012 годах "Нафтогаз" платил "Газпрому" ежегодно от 12 до 14 млрд долларов. Последние 4 года они ничего не получают от нас напрямую. в прошлом году мы потратили на закупку европейского газа по реверсу 3 млрд долларов. в 2018-м впервые транзитные поступления за сервис доставки сибирского газа в Европу получили денег больше, чем потратили на покупку газа. Это то, что не дает спокойно спать совету директоров "Газпрома". Они обманут снова. Будет период дешевого газа, а затем подорожание. В 2009 году мы уже это проходили. Год газ был по специальной цене имени Юлии Тимошенко, а с 2010 влупили цену по формуле и мы попали в ловушку. Сейчас хотят повторить", - считает эксперт.

Действующий транзитный контракт Украины с российским Газпромом заключили 2009 года на 10 лет. Его действие заканчивается 31 декабря. РФ стремится максимально сократить транзит своего газа через украинскую территорию. Для этого строит "Северный поток-2" - газопровод в Германию в обход Украины. Киев добивается подписания нового транзитного контракта на 10 лет.