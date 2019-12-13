Российских пропагандистов не пустили в Украину

Пропагандистов НТВ не впустили в Украину. Фото: "Коррупция Инфо"

13 декабря пограничники не пустили в Украину съемочную группу российского пропагандистского канала НТВ.

"Мы прилетели в Борисполь утром. Далее - штатная процедура прохождения контроля. Сразу заявили, кто мы, что мы, цели, на сколько приехали в Украину, что собираемся делать", - сказал на видео один из членов съемочной группы Сергей Савин.

Заявил, что в Украине их интересовало расследование убийства Павла Шеремета, будущая активизация газовых переговоров и обещанный президентом Владимиром Зеленским обмен пленными.

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Сотрудники ГПСУ пришли к выводу, что россияне не смогли подтвердить цель своего визита.

"Все происходило вежливо, дипломатично. Затем пригласили к ответственному лицу, были вручены решения: отказ в пересечении государственной границы на въезд в Украину. Официальная причина - я не смог подтвердить цель своего запланированного пребывания", - пожаловался Савин.

Съемочную группу телеканала Минобороны России "Звезда", что прилетела в Киев, могут привлечь к административной ответственности за проведение незаконной съемки при пересечении границы. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.