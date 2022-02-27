Российские СМИ выдают за украинского плененного военного алкоголика из Крыма

Оккупанты одели в форму ВСУ алкоголика, который избивает свою жену. Фото: скриншот канала "Пристальное внимание"

Российские СМИ обнародовали видео с допросом якобы пленника Руслана Муренко, пограничника, оборонявшего остров Змеиный. На самом деле оккупанты показали на видео алкоголика, живущего в районе Балаклава на юге Севастополя. Об этом сообщает Telegram-канал "Пристальное внимание".

"Но на самом деле человека в кадре зовут Евгений Евгеньевич Малохрено. Он живет возле Крыма, в Балаклаве. Это алкоголик, водитель Камаза, бьет жену, за что иногда попадает в суд. И еще он плохой актер", - говорится в сообщении канала.

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Российские оккупанты захватили остров Змеиный в Черном море 24 февраля. В тот же день стало известно, что от ракетно-артиллерийского удара погибли 13 украинских пограничников. Когда русский корабль предлагал гарнизону острова сдаться, его послали на х*й!.Эта фраза стала крылатой.