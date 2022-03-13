Российские пропагандисты разработали "руководство" по созданию фейков

Оккупнаты распространяют на своих каналах в социальных сетях инструкцию по созданию фейков о войне с Украиной.

Российские пропагандисты дают конкретные указания на распространение ложной информации, сообщают в Центре противодействия дезинформации.

"В данной статье четко указывают, как дезинформировать людей и объясняется тот или иной прием, ссылаясь на знание "украинской психологии", - пишут в сообщении.

Автор: Центр противодействия дезинформации Инструкция по созданию пропаганды против Украины

Пропагандисты также выделяют четыре пункта при создании фейков:

- Фейк должен быть банальным. Чтобы влиять на широкие слои общества, не нужно придумывать ничего сверхъестественного. Лучше добавить даже немного абсурда. ("Националисты в Украине распинают русских детей")

- Фейк должен иметь мощный месседж и оставлять простор для собственных фантазий. ("Мэр – русский шпион")

- Фейк должен учитывать местные особенности. Достоверности ему придает привязка к местности. ("В селе Ивановка русские танки")

- Многократное повторение. Написанное тремя людьми в чате становится истиной. А если добавить сакральное "Власть всем лжет!", то этот фейк не опровергнет ни одного аргумента.

11 марта РФ инициировала созыв Совбеза ООН для обсуждения "военно-биологической деятельности" США в Украине. Оккупанты распространяют фейк, якобы в стране размещении лаборатории США для изготовления "биологического оружия".