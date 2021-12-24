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пятница, 24 декабря 2021 11:57

Российские прокуроры передумали вызвать журналиста Цымбалюка

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Российские прокуроры передумали вызвать журналиста Цымбалюка
Адвокат Цымбалюка Полозов не дает гарантий его безопасности в РФ. Фото: facebook.com/RomanTsymbaliuk

Аккредитованного в России украинского журналиста Романа Цымбалюка решили не вызвать в прокуратуру для объяснений по поводу открытия административного производства по статье "разжигание ненависти или вражды".

Об этом написал адвокат Николай Полозов в Facebook.

"На сегодняшний день помощник прокурора ЦАО Москвы назначил вызов Романа для объяснений. Роману нужно было явиться на 10:00 в кабинет №43 Прокуратуры ЦАО Москвы. Помощник прокурора не явилась на назначенное ею мероприятие. Молодой человек, видимо, тоже помощник прокурора, объявил, что вызов отозвали. И попросил оставить свои контакты", - указал он.

Адвокат не знает, означает ли это безопасность журналиста.

"В любом случае, мяч сейчас на стороне государственных органов РФ, посмотрим, какие действия они будут предпринимать. Не исключено, что прокуратура решила не нагружать себя лишней работой перед новогодним корпоративом и активность появится уже в следующем году. Однако это не точно", – объясняет Полозов.

В эфире "Эхо Москвы" Цымбалюк сказал, что сейчас находится в Киеве.

"Мне действительно нужны гарантии безопасности, что я могу работать в РФ. Заниматься судебными разбирательствами с вероятностью поехать на "пятерку" у меня планов нет", - сказал он.

Роман Цимбалюк - единственный украинский журналист, который имеет аккредитацию в России и живет там.

Адвокат Николай Полозов говорил, что Цимбалюка обвинили в экстремизме. Собираются возбуждать несколько административных дел.

Ранее российские пропагандисты передавали, что журналиста вызывают в прокуратуру по делу об экстремизме. Но повесток он не получал.

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Дата
24
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