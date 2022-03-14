Российские оккупанты провалили три главные задания в Украине - Генштаб ВСУ

Продолжаются 19 сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photo

Основными задачами российских оккупантов являются разгром Вооруженных сил Украины, выход на административные границы Донецкой и Луганской областей и установление контроля над левобережной частью Украины.

Ни одну из них противник выполнить не смог, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 14 марта.

"Не имея значительных успехов, враг продолжает ведение систематических боевых действий бомбардировочной авиацией с целью уничтожения военной и гражданской инфраструктуры Украины. Применяет боеприпасы большой мощности и неизбирательного действия по мирному населению. Такие действия классифицируются международным гуманитарным правом как военное преступление", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте по состоянию на 12:00 по данным Генштаба ВСУ:

Волынское направление

Враг продолжает усиливать охрану украинско-белорусской границы подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь. С помощью БПЛА проводит воздушную разведку отдельных участков местности вдоль государственной границы.

Полесское направление

Оккупационные войска не оставляют попыток преодолеть барьерный рубеж по реке Ирпень и закрепиться в районе населенных пунктов Буча и Ирпень. Пытаются организовать ведение оборонных действий. Осуществляется подготовка диверсионно-разведывательных групп для действий под видом военнослужащих ВСУ.

Северское направление

Враг активных наступательных действий не производил. Осуществляет перегруппировку с целью возобновления попытки наступления в направлении Киева.

Слобожанское направление

Противник основные усилия сосредотачивает на восстановлении потерь, полученных в результате решительного отпора возле Харькова и контратаки ВСУ в районе Изюма.

Донецкое и Таврическое направления

Противник продолжает вести активные боевые действия. Путем численного преимущества в отдельных направлениях имеет частичный успех.

Южнобужское направление

Враг пытается продолжить наступление в направлении Кривого Рога. Закрепился на достигнутых рубежах, осуществляет перегруппировку войск и пополнение запасов. Не оставляет попыток оцепить Николаев.

"Вооруженные силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны сдерживают противника, нанося ему значительные потери в живой силе и военной технике, деморализуя его личный состав в районах ведения боевых действий и в районах формирования резервов", - резюмировали в Генштабе.

p>24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.